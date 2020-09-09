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Замглавы Минэнерго Тихонову предъявили обвинение в хищении 600 млн руб.

В Следственном комитете заявили, что замминистра «пытался скрыться, применяя различные способы конспирации»
Анатолий Тихонов
Анатолий Тихонов (Фото: Шеметов Максим / ТАСС)

Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявлено обвинение в мошенничестве в связи с хищением «не менее 603 млн руб.», выделенных ранее для создания информационной сети ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА). Об этом сообщает Следственный комитет.

Накануне, 8 сентября, сообщалось, что Тихонов задержан после допроса.

В СК факт задержания Тихонова, ранее занимавшего пост главы РЭА, подтвердили. При этом в ведомстве заявили, что замминистра «пытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы», но был обнаружен при обыске в его квартире.

Кроме того, задержаны советник Тихонова Роман Рыжков и вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Всем им также предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

«Следствие намерено обратиться в суд с ходатайствами об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что на финансирование разработки государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) было выделено 968 млн руб. Таким образом, по версии СК, речь идет о хищении около двух третей всей суммы.

В Минэнерго РБК сообщили, что ведомство намерено оказывать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании дела и представит «все необходимые для установления истины документы».

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Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова задержали после допроса
Общество
Анатолий Тихонов

Тихонов — ближайший соратник министра энергетики Александра Новака, сказали РБК два их знакомых. С 2003 по 2008 год Тихонов работал заместителем губернатора Красноярского края, а Новак почти в это же время (2002–2008 годы) был сначала заместителем и первым заместителем губернатора, а затем стал главой правительства региона.

Тихонов был назначен заместителем министра энергетики в июле 2019 года, он курирует множество вопросов, в том числе цифровую трансформацию ТЭК, научно-исследовательские работы, бюджетную политику Минэнерго, координирует управление государственным имуществом, утверждает графики транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы России. До этого с 2013 года он возглавлял Российское энергетическое агентство при Минэнерго, в отношении деятельности которого и ведется расследование.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Следственный комитет, Минэнерго, криминал
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