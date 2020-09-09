Замглавы Минэнерго Тихонову предъявили обвинение в хищении 600 млн руб.

В Следственном комитете заявили, что замминистра «пытался скрыться, применяя различные способы конспирации»

Анатолий Тихонов (Фото: Шеметов Максим / ТАСС)

Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявлено обвинение в мошенничестве в связи с хищением «не менее 603 млн руб.», выделенных ранее для создания информационной сети ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА). Об этом сообщает Следственный комитет.

Накануне, 8 сентября, сообщалось, что Тихонов задержан после допроса.

В СК факт задержания Тихонова, ранее занимавшего пост главы РЭА, подтвердили. При этом в ведомстве заявили, что замминистра «пытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы», но был обнаружен при обыске в его квартире.

Кроме того, задержаны советник Тихонова Роман Рыжков и вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Всем им также предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

«Следствие намерено обратиться в суд с ходатайствами об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.