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Посольство в Нигерии подтвердило похищение двух россиян пиратами

Посольство России в Нигерии подтвердило, что в результате пиратского нападения на судно Water Phoenix двое граждан были похищены. Об этом сообщается на сайте посольства.

«Подтверждаем, что 8 сентября в 30 км от Лагоса (Нигерия) в результате пиратского нападения с судна Water Phoenix были похищены двое россиян», — говорится в сообщении посольства.

Также указывается, что дипмиссия во взаимодействии с правоохранительными органами страны предпринимает усилия по выяснению местонахождения заложников и их освобождению.

Накануне РБК сообщил, что 8 сентября нападению пиратов вблизи берегов Нигерии подверглось грузовое судно Water Phoenix, шедшее под флагом Либерии. Были похищены двое россиян — капитан и матрос.

По сообщению компании Praesidium International, которая специализируется на морской безопасности, похищение произошло в 34 морских милях к югу от Лагоса, крупнейшего города и порта Нигерии. Пиратам удалось проникнуть на борт судна и захватить двух россиян, остальным 16 членам экипажа удалось спастись. Всего на борту судна, принадлежащего нидерландской транспортной компании Seatrade Groningen, находились семь граждан России и 11 — Филиппин.

Британская фирма по морской безопасности Dryad Global сообщила, что это уже 13-е нападение с начала года в этом районе.

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17 июля в Гвинейском заливе пираты похитили семь российских моряков с судна «Кюрасао Трейдер», всего на нем находились 13 членов экипажа. Dryad Global сообщила, что в тот же день были похищены и несколько украинских граждан.

Всех россиян удалось освободить 24 августа. В МИДе заявили, что это удалось достичь совместными усилиями дипломатов посольства России в Нигерии, местных властей и представителя судовладельца.

Теги: пираты, Нигерия, россияне, Посольство России
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