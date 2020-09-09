Посольство в Нигерии подтвердило похищение двух россиян пиратами

Посольство России в Нигерии подтвердило, что в результате пиратского нападения на судно Water Phoenix двое граждан были похищены. Об этом сообщается на сайте посольства.

«Подтверждаем, что 8 сентября в 30 км от Лагоса (Нигерия) в результате пиратского нападения с судна Water Phoenix были похищены двое россиян», — говорится в сообщении посольства.

Также указывается, что дипмиссия во взаимодействии с правоохранительными органами страны предпринимает усилия по выяснению местонахождения заложников и их освобождению.

Накануне РБК сообщил, что 8 сентября нападению пиратов вблизи берегов Нигерии подверглось грузовое судно Water Phoenix, шедшее под флагом Либерии. Были похищены двое россиян — капитан и матрос.

По сообщению компании Praesidium International, которая специализируется на морской безопасности, похищение произошло в 34 морских милях к югу от Лагоса, крупнейшего города и порта Нигерии. Пиратам удалось проникнуть на борт судна и захватить двух россиян, остальным 16 членам экипажа удалось спастись. Всего на борту судна, принадлежащего нидерландской транспортной компании Seatrade Groningen, находились семь граждан России и 11 — Филиппин.