СМИ сообщили о похищении в Нигерии двух российских моряков

Во вторник, 8 сентября, вблизи берегов Нигерии в результате нападения пиратов на грузовое судно Water Phoenix, шедшее под флагом Либерии, были похищены двое россиян — капитан и матрос. Об этом, со ссылкой на компанию Praesidium International, специализирующуюся на морской безопасности, сообщает издание Nigerian Tribune.

Похищение произошло в 34 морских милях к югу от Лагоса, крупнейшего города и порта Нигерии. «По предварительной информации, пиратам удалось проникнуть на борт судна и похитить капитана и еще одного члена экипажа, оба из России. Оставшимся членам экипажа численностью 16 человек удалось скрыться в цитадели», — говорилось в предупреждении Praesidium International, разосланном находящимся в этом районе судам.

Всего на борту судна находились 18 моряков, из них семь россиян и 11 филиппинцев, оно принадлежит нидерландской транспортной компании Seatrade Groningen.

«Посольство проверяет эту информацию», — заявили РБК в посольстве России в Нигерии.

Британская фирма по морской безопасности Dryad Global сообщила, что это нападение стало 13-м с начала года, зарегистрированным в районе портового комплекса Лагоса.