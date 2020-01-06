Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

В Нигерии пираты напали на нефтяное судно MV AMBIKA, занимающееся прокладкой подводных трубопроводов, и взяли в заложники трех членов экипажа, передает агентство Sahara Reporters.

По данным издания, они похитили двоих россиян и одного индуса. Информацию подтверждает местный портал The Premium Times.

Нападение произошло ночью 2 января. На земснаряд направились шесть членов спасательной группы, но между ними и нападавшими завязалась перестрелка, в результате которой четыре сотрудника ВМС погибли. Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются.

В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна. В плен попали восемь членов экипажа, в том числе трое россиян. Позднее в посольстве России в Камеруне сообщили об освобождении российских моряков.



