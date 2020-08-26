В Нигерии освободили захваченных в Гвинейском заливе российских моряков

Танкер MT Curacao Trader (Фото: Bevaldia Diving Services / mareinetraffic.com)

Семь российских моряков с судна «Кюрасао Трейдер», захваченных в результате пиратского нападения, были освобождены. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«24 августа в результате совместных усилий дипломатов Посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца освобождены семь российских моряков», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что сейчас моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в Порт-Харкорте. После медицинского обследования они смогут вернуться в Россию.

Пираты похитили семь российских граждан 17 июля в Гвинейском заливе с судна «Кюрасао Трейдер». Всего на корабле в этот момент были 13 членов экипажа. Портал по оценке рисков морских перевозок Dryad Global сообщил, что в тот же день злоумышленники похитили нескольких граждан Украины.