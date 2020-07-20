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В Гвинейском заливе пираты похитили 7 российских моряков

Танкер MT Curacao Trader
Танкер MT Curacao Trader (Фото: Bevaldia Diving Services / mareinetraffic.com)

В Гвинейском заливе были похищены 7 российских граждан. Об этом сообщает посольство России в Нигерии в своем Twitter.

«Среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан», — сказано в сообщении.

По данным портала Dryad Global, который специализируется на оценке рисков морских перевозок и их безопасности, 17 июля на судно возле берегов Нигерии поднялись восемь вооруженных людей, похищены были еще и граждане Украины.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Украины Максим Коваленко сообщил изданию «РБК-Украина», что среди моряков танкера, захваченного пиратами в Гвинейском заливе, находятся четверо украинцев. Он добавил, что в настоящее время дипломаты ведут переговоры с судовладельцем.

Специалисты по безопасности сообщили о захвате судна в Гвинейском заливе
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Как передает портал Dryad Global, в заливе в 2020 году на 20% увеличились случаи похищения людей по сравнению с прошлым годом. А общее число похищенных по сравнению с 2019 годом в этой акватории увеличилось на 47%.

В январе 2020 года в Нигерии пираты напали на нефтяное судно MV AMBIKA, занимающееся прокладкой подводных трубопроводов, а также взяли в заложники трех членов экипажа. Среди них было два россиянина и один индус.

Позже в посольстве России в Абудже сообщили, что двое россиян были освобождены.

Теги: пираты, Нигерия, судно
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