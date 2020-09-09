Лукашенко анонсировал съезд Всебелорусского народного собрания зимой

Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что съезд Всебелорусского народного собрания запланирован на декабрь 2020 — январь 2021 года. Об этом он рассказал в интервью российским журналистам, трансляцию ведет RT.

«Это съезд белорусского народа, проводится один раз в пять лет, и он пройдет, скорее всего, в декабре, ну в крайнем случае после новогодних, рождественских праздников в январе», — сказал глава государства.

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