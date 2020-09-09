Генконсульство России анонсировало начало рейсов в Дубай с 10 сентября

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (Фото: Karol Kozlowski / imagebroker.com / Global Look Press)

Российские авиакомпании начнут выполнять полеты в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) с 10 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство России в Дубае.

«Вылет первого рейса российской авиакомпании из России в Дубай намечен на 10 сентября», — сообщили в генконсульстве.

Также там отметили, что ранее российские туристы и резиденты эмирата уже прилетали во время пандемии в ОАЭ рейсами авиакомпании Emirates, которая раз в неделю на обратном пути из России после вывозного рейса забирала пассажиров в Дубай.

Отмечается, что авиакомпания сделала около девяти рейсов из России в Дубай, после того как эмират разрешил въезжать туристам.