Трамп заявил о создании космических войск США из-за действий России и КНР

Новый вид войск США, предназначенный для действий в космосе, был создан из-за подготовки таких же сил в России и Китае. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на митинге перед своими сторонниками в штате Северная Каролина, передает портал En24 News.

«Я видел, что делает Россия, что делает Китай. Я сказал, что мы должны поступить так же. Если вы думаете, что это было легко, то это было непросто. Это было сложно», — отметил президент.

Трамп вспомнил о Космических войсках США в качестве примера того, что за время своего президентства ему удалось сделать больше, чем он обещал во время избирательной кампании 2016 года. «Вы никогда не слышали, чтобы я говорил о Космических силах. Мы создали новый тип Вооруженных сил США, задумайтесь», — сказал он.

Американский лидер объявил о планах создать отдельные космические войска летом 2018 года. В декабре 2019 он сообщил о создании Космических сил Соединенных Штатов официально. Из всей суммы оборонного бюджета США на 2020 год, которая составляет $738 млрд, на космические войска выделили $40 млн. Их первоначальный состав включает 200 человек.