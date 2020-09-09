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Политика ,  
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Трамп заявил о создании космических войск США из-за действий России и КНР

Новый вид войск США, предназначенный для действий в космосе, был создан из-за подготовки таких же сил в России и Китае. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на митинге перед своими сторонниками в штате Северная Каролина, передает портал En24 News.

«Я видел, что делает Россия, что делает Китай. Я сказал, что мы должны поступить так же. Если вы думаете, что это было легко, то это было непросто. Это было сложно», — отметил президент.

США представили стратегию обороны в космосе с учетом «российской угрозы»
Политика
Марк Эспер

Трамп вспомнил о Космических войсках США в качестве примера того, что за время своего президентства ему удалось сделать больше, чем он обещал во время избирательной кампании 2016 года. «Вы никогда не слышали, чтобы я говорил о Космических силах. Мы создали новый тип Вооруженных сил США, задумайтесь», — сказал он.

Американский лидер объявил о планах создать отдельные космические войска летом 2018 года. В декабре 2019 он сообщил о создании Космических сил Соединенных Штатов официально. Из всей суммы оборонного бюджета США на 2020 год, которая составляет $738 млрд, на космические войска выделили $40 млн. Их первоначальный состав включает 200 человек.

Трамп признал наступательный характер космических войск США
Политика
Дональд Трамп

Трамп называл космос следующей областью военных действий и признавал, что Космические войска США могут использоваться, в том числе в наступательных целях. «Космические силы будут очень важным компонентом нашей обороны и, честно говоря, наших наступательных возможностей», — отмечал президент.

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В начале лета 2020 года Пентагон представил стратегию обороны в космосе. Военное ведомство заявило, что она подготовлена в ответ на серьезную угрозу со стороны России и Китая, которые «вооружили космос», чтобы снизить военную эффективность США и союзников.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, указывал, что это Вашингтон рассматривает космос как театр военных действий, а Москва выступает против его милитаризации. В российском МИДе также обвиняли США в развязывании гонки вооружений в космосе и планах уничтожения контроля над размещением вооружения на орбите.

Теги: США, Дональд Трамп, Китай, Россия, космос
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