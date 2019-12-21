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Трамп объявил о создании космических войск США
Американский лидер сделал официальное заявление в рамках церемонии подписания военного бюджета. В следующем году на космические силы выделят $40 млн, первоначально в их состав войдут 200 человек
Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп объявил о создании американских космических войск. Соответствующее заявление он сделал в рамках церемонии подписания военного бюджета на объединенной авиабазе Эндрюс (штат Мэриленд), сообщает The Hill.

«Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется космические силы. Это очень важный момент!», — цитирует Space News американского президента.

Трамп признал наступательный характер космических войск США
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Сумма оборонного бюджета США на 2020 год составит $738 млрд, из них $40 млн будет выделено на космические войска. Первоначально в их состав войдут 200 человек. Руководителем космических войск станет генерал ВВС Джон Рэймонд.

О планах создания космических войск США Трамп объявил летом 2018 года. Среди задач космических войск указывались защита американских спутников и интересов США в космосе, а также отслеживание космического мусора. В декабре того же года американский лидер подписал указ о создании космического командования США, объяснив свое решение необходимостью догнать в этой отрасли Россию и Китай.

Авторы: Ксения Аскерова, Артём Губенко
Теги: Дональд Трамп, сша, космос
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