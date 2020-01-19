Пентагон показал форму космических войск США

О том, что Вашингтон намерен создать соответствующее подразделение в своей армии, стало известно летом 2018 года. В числе задач космических войск отмечались защита американских спутников и интересов США в космосе, а также отслеживание космического мусора. Вместе с тем Трамп не исключал наступательный характер этих войск. В ответ на это в России заявили о попытке США развязать гонку вооружений в космосе и планах уничтожения контроля над размещением вооружения на орбите.

