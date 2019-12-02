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Саакашвили назвал свой отъезд из Грузии ошибкой

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил сожаление, что покинул страну в 2013 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Mtavari Arkhi, которое опубликовали в YouTube.

Саакашвили заявил, что уехал из Грузии не из-за боязни сесть в тюрьму, так как и на Украине ему угрожали тем же. Он отметил, что оставить свою страну — наихудший выход.

«Я ушел потому, что устал и люди устали от меня. Я просто дал всем отдохнуть. Однако сегодня я считаю, что допустил ошибку» (цитата по ТАСС), — сказал он.

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Михаил Саакашвили занимал должность президента Грузии с 2004 по 2013 год. Он покинул страну после поражения на выборах главы государства и приехал на Украину. В Грузии его обвиняют в злоупотреблениях властью и преследовании политических оппонентов. Правоохранительные органы возбудили против него несколько уголовных дел.

Саакашвили получил украинский паспорт и в 2015 году стал главой Одесской области. В ноябре следующего года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко его уволил. После этого Саакашвили ушел в оппозицию, и его лишили гражданства. При этом грузинского гражданства у него также больше нет.

С конца 2017 года он стал проживать в Нидерландах, однако после возвращения украинского паспорта новым президентом Владимиром Зеленским он вернулся на Украину. В конце сентября текущего года Саакашвили рассказал о планах приехать в Грузию в ближайшие месяцы.

Теги: Михаил Саакашвили, Грузия
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