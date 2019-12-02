Саакашвили назвал свой отъезд из Грузии ошибкой

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил сожаление, что покинул страну в 2013 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Mtavari Arkhi, которое опубликовали в YouTube.

Саакашвили заявил, что уехал из Грузии не из-за боязни сесть в тюрьму, так как и на Украине ему угрожали тем же. Он отметил, что оставить свою страну — наихудший выход.

«Я ушел потому, что устал и люди устали от меня. Я просто дал всем отдохнуть. Однако сегодня я считаю, что допустил ошибку» (цитата по ТАСС), — сказал он.

Михаил Саакашвили занимал должность президента Грузии с 2004 по 2013 год. Он покинул страну после поражения на выборах главы государства и приехал на Украину. В Грузии его обвиняют в злоупотреблениях властью и преследовании политических оппонентов. Правоохранительные органы возбудили против него несколько уголовных дел.