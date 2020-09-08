Путин назвал своевременными средства на восстановление районов в Иркутске

Ликвидация последствий наводнения в городе Тулуне Иркутской области (Фото: МЧС России)

Президент России Владимир Путин заявил, что российское правительство своевременно выделило 27 млрд руб. на восстановление районов Иркутской области, пострадавших из-за наводнения в 2019 году. Об этом он сказал в ходе совещания по ликвидации последствий наводнения, передает телеканал «Россия 24».

Путин потребовал, чтобы правительство региона подробно доложило ему, как обстоит ситуация с расселением пострадавших, а также восстановлением жилых домов и стратегически важных объектов.

«Прошу сегодня подробно доложить, как продвигается эта работа <...> и в целом выдерживаются ли сроки сдачи жилых объектов», — сказал он. Президент отметил, что с момента ЧС прошло уже больше года.

В начале лета 2019 года в Иркутской области произошло масштабное наводнение. В результате паводка погибли 26 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. Всего пострадавшими числятся 38 тыс. человек. В восьми районах было затоплено около 11 тыс. домов, около 1,5 тыс. было снесено потоком воды, еще 7 тыс. не подлежат восстановлению.