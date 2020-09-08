Путин назвал своевременными средства на восстановление районов в Иркутске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 75,96 (+0,37) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 89,74 (+0,26) Инвестиции, 13:58
Гинцбург сообщил о производстве второй партии вакцины от коронавируса Общество, 15:11 «Слезайте с дохлой лошади»: правила развития техностартапа Pro, 15:06 Лукашенко объяснил свое появление с автоматом Политика, 15:03 Напарник, соперник или угроза: что не так с ИИ и роботами Индустрия 4.0, 15:00  «Ротор» расторг контракт с лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне Спорт, 14:52 Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах Финансы, 14:52 Синоптик спрогнозировал пасмурную погоду в Москве до конца недели Общество, 14:52 Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов впервые с 31 июля Инвестиции, 14:50 Журналист передал слова Лукашенко о досрочных выборах Политика, 14:48 Украинские пограничники сообщили о пропуске белорусских оппозиционеров Политика, 14:45 «У биткоина нет шансов достичь $20 000 в 2020 году». 4 прогноза на курс Крипто, 14:40 По России на автомобиле: как все предусмотреть РБК и Jeep, 14:32 МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным Политика, 14:31 В штабе Навального в Новосибирске сообщили о нападении Политика, 14:29
Политика ,  
0 

Путин назвал своевременными средства на восстановление районов в Иркутске

Ликвидация последствий наводнения в городе Тулуне Иркутской области
Ликвидация последствий наводнения в городе Тулуне Иркутской области (Фото: МЧС России)

Президент России Владимир Путин заявил, что российское правительство своевременно выделило 27 млрд руб. на восстановление районов Иркутской области, пострадавших из-за наводнения в 2019 году. Об этом он сказал в ходе совещания по ликвидации последствий наводнения, передает телеканал «Россия 24».

Путин потребовал, чтобы правительство региона подробно доложило ему, как обстоит ситуация с расселением пострадавших, а также восстановлением жилых домов и стратегически важных объектов.

Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Прошу сегодня подробно доложить, как продвигается эта работа <...> и в целом выдерживаются ли сроки сдачи жилых объектов», — сказал он. Президент отметил, что с момента ЧС прошло уже больше года.

В начале лета 2019 года в Иркутской области произошло масштабное наводнение. В результате паводка погибли 26 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. Всего пострадавшими числятся 38 тыс. человек. В восьми районах было затоплено около 11 тыс. домов, около 1,5 тыс. было снесено потоком воды, еще 7 тыс. не подлежат восстановлению.

Теги: Владимир Путин, Иркутская область, Наводнение
Материалы по теме
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж
Общество
СМИ сообщили о семи погибших при наводнении в Иркутской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter