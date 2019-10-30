Число погибших во время летнего паводка в Иркутской области выросло до 26

Число погибших во время летнего паводка в Иркутской области выросло до 26

Число погибших в результате летнего паводка в Иркутской области увеличилось до 26 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры региона Анну Минееву.

По словам Минеевой, было найдено тело одного из тех, кто числился пропавшим без вести. «Таким образом, число погибших увеличилось с 25 до 26», — сказала она.

По данным прокуратуры, всего в настоящий момент пропавшими без вести числятся четыре человека.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводка — в июне—июле после затяжных дождей и в августе. В восьми районах было подтоплено около 11 тыс. домов, 1,3 тыс. было снесено потоком воды, 7 тыс. не подлежит восстановлению.