В МВД Украины предложили обсудить легализацию марихуаны на референдуме

Антон Геращенко (Фото: Сергей Харченко / Zuma / Global Look Press)

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что вопросы легализации марихуаны и проституции необходимо решать в формате референдума. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина 24».

«Когда-нибудь мы к этому тоже придем (к легализации. — РБК), но пока общество к этому не готово. Кстати говоря, я бы использовал механизм референдума для решения таких вопросов», — сказал он.

Геращенко подчеркнул, что легализация легких наркотиков должна касаться исключительно медицинских препаратов, которые использовались бы только теми, кому подобное лечение необходимо.

Говоря о проституции, замглавы МВД высказался в поддержку позиции Германии, где эта деятельность официально разрешена и обеспечивает работникам регулярные медицинские осмотры. По его мнению, когда-нибудь Украина сможет прийти к такой модели.