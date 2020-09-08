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Политика ,  
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В МВД Украины предложили обсудить легализацию марихуаны на референдуме

Антон Геращенко
Антон Геращенко (Фото: Сергей Харченко / Zuma / Global Look Press)

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что вопросы легализации марихуаны и проституции необходимо решать в формате референдума. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина 24».

«Когда-нибудь мы к этому тоже придем (к легализации. — РБК), но пока общество к этому не готово. Кстати говоря, я бы использовал механизм референдума для решения таких вопросов», — сказал он.

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Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Геращенко подчеркнул, что легализация легких наркотиков должна касаться исключительно медицинских препаратов, которые использовались бы только теми, кому подобное лечение необходимо.

Говоря о проституции, замглавы МВД высказался в поддержку позиции Германии, где эта деятельность официально разрешена и обеспечивает работникам регулярные медицинские осмотры. По его мнению, когда-нибудь Украина сможет прийти к такой модели.

Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Общество
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

В апреле 2019 года Владимир Зеленский, будучи еще кандидатом в президенты, заявил, что хотел бы создать отдельный город, в котором были бы легализованы игорный бизнес и проституция. По его мнению, общество было бы не против такого решения, а заработанные средства пополняли государственный бюджет.

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В ходе свой предвыборной кампании Зеленский также высказывался по поводу легализации марихуаны. Тогда он заявил, что данный вопрос не стоит на повестке дня, но к нему можно будет вернуться, когда в стране снизится уровень наркозависимости.

Теги: Украина, МВД, легкие наркотики, Антон Геращенко
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