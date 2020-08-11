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Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса, который был принят во втором чтении Верховной радой 14 июля. Об этом говорится на сайте главы государства.

Закон определяет основные условия легализации игорного бизнеса. В частности, в азартные игры можно будет играть только людям с 21 года. Для этого им нужно будет подтвердить свой возраст.

Залы игровых автоматов можно будет размещать на территориях трех-, четырех- и пятизвездочных отелей, а казино — только в пятизвездочных гостиницах или специальных игровых зонах. Букмекерские пункты также смогут размещаться только в гостиницах категорий 3–5 звезд или на ипподроме. Вместе с тем, они смогут работать и на онлайн-площадках.

Покерные клубы могут быть только спортивными. При этом играть на деньги все же можно, но сделать это новый закон позволяет исключительно в казино. На Украине будут работать онлайн-казино и сайты, где можно сыграть в покер. Закон устанавливает и требования в отношении финансового состояния организаторов азартных игр. Уставный капитал компании должен составлять не менее 30 млн гривен (около 80 млн руб. по нынешнему курсу). 

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Бизнес
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Игорный бизнес на Украине был под запретом с 2009 года, в стране были запрещены даже букмекерские конторы. О планах легализовать азартные игры в стране президент Украины Владимир Зеленский объявил в августе прошлого года во время своего визита в Турцию. 

Ранее Главное юридическое управление Верховной рады обращало внимание законодателей, что создание в рамках законопроекта комиссии по регулированию азартных игр и лотерей противоречит Конституции Украины.

Теги: казино, игорный бизнес, Украина, Владимир Зеленский
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