Зеленский допустил легализацию проституции и казино в украинском городе

Кандидат в президенты допустил легализацию в отдельно взятом городе проституции и игорного бизнеса. По его словам, общество будет не против

Владимир Зеленский (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

В интервью изданию РБК-Украина Владимир Зеленский заявил, что на Украине можно было превратить какой-нибудь город в Лас-Вегас, где будут разрешены и проституция, и игорный бизнес. «Взять все это и перенести. Пожалуйста, там тусите», — заявил кандидат в президенты.

По словам Зеленского, общество не будет против такого решения, а налоги при этом будут поступать в бюджет. «Можно этим самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает, и там — пожалуйста», — сказал он. При этом на вопрос о превращении в Лас-Вегас родного для актера города Кривой Рог​ Зеленский ответил, что «не все мужики там это поймут».

Отвечая на вопрос о легализации наркотиков, Зеленский допустил разрешение на медицинскую марихуану.