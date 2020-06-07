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Новости без коронавируса ,  
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Маск назвал бессмысленными уголовные сроки за продажу марихуаны в США

Продажа марихуаны фактически стала «основным бизнесом» в США, который открыт даже во время пандемии коронавируса, и неправильно, что в то же время за ее реализацию предусмотрено наказание в виде лишения свободы, заявил Маск
Фото: Callaghan O'Hare / Reuters
Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что считает неправильным, что в США действует уголовная ответственность за продажу марихуаны. Об этом он написал в своем Twitter.

«Это, вероятно, принесет мне неприятности, но я чувствую, что должен сказать. Продажа «травы» фактически превратилась из крупного уголовного преступления в основной бизнес (открытый во время пандемии) в большей части Америки, однако до сих пор многие [из-за него] находятся в тюрьме. Это не имеет смысла, это неправильно», — написал Маск.

О том, что в ряде американских штатов во время пандемии коронавируса предприятиям, занимающимся производством марихуаны, разрешили продолжить работу с доставкой на дом, в середине апреля сообщала газета The Washington Post. В частности, такие предприятия были открыты в Калифорнии, Колорадо, Иллинойсе, Мичигане и Вермонте.

В некоторых штатах США марихуана легализована. Ее использование в личных целях разрешено в Колорадо, Вашингтоне, Аляске, Калифорнии, Массачусетсе, Мэне, Мичигане, Неваде, Орегоне, Вермонте и округе Колумбия. 1 января 2020 года 11-м штатом, в котором легализовали марихуану, стал Иллинойс. В медицинских целях — по рекомендации врача — употребление марихуаны разрешено в 33 штатах.

Акции Tesla рухнули на 10% после кадров с курящим марихуану Маском
Бизнес
Илон Маск

В то же время в остальных штатах и других территориях США использование марихуаны запрещено законом. В частности, в штате Вайоминг за ее употребление предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на 90 дней или штрафа до $100. В другом американском штате, Монтане, хранение более 60 гр марихуаны считается тяжким преступлением. Наказание по нему составляет до пяти лет лишения свободы и/или штраф до $50 тыс. Всего в 2019 году за торговлю марихуаной в Соединенных Штатах было вынесено 1675 приговоров, по данным Национального центра статистики по злоупотреблению наркотиками.

В сентябре 2018 года Маск в прямом эфире покурил марихуану, после чего акции Tesla обвалились. Бизнесмен давал интервью ведущему комедийного интернет-шоу Джо Рогану. Беседа длилась более двух часов, и во время нее собеседники пили виски. Помимо этого, Роган предложил Маску покурить смесь табака и марихуаны. Маск согласился и отметил, что курит марихуану редко, так как она не оказывает на него никакого воздействия.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Илон Маск, марихуана
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