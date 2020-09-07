Посол России заявил о недопустимости политизации отравления Навального

Посол России в Лондоне Андрей Келин (Фото: RussianEmbassy / Facebook)

Посол России в Лондоне на встрече с генеральным директором МИД Великобритании Томасом Дрю заявил о недопустимости голословных обвинений из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится на сайте посольства России в Великобритании и Северной Ирландии.

«С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер», — указано в сообщении.

Посол также выразил заинтересованность в установлении всех фактов, связанных с инцидентом, и разъяснил действия, которые предпринимаются в России. «Обращено внимание на неготовность германской стороны дать ответ на официальный запрос, направленный российскими компетентными органами», — отмечается в сообщении.

Так как немецкие специалисты заявили об отравлении Навального ядом из группы «Новичок», посол «подтвердил полную приверженность России своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия».