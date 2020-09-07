Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 75,59 (+0,41) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (+0,44) Инвестиции, 12:49
В Испании выявили более 500 тыс. случаев COVID-19 Общество, 21:16 Трамп назвал сарказмом сравнение писем от лидера КНДР с «любовными» Общество, 21:08 Посол России заявил о недопустимости политизации отравления Навального Политика, 21:03 Деловой дресс-код нового поколения: как перестать выглядеть скучно «РБК Стиль» и Hugo Boss, 21:00 Исполнитель теракта в Стамбуле в 2017 году получил 40 пожизненных сроков Политика, 20:50 РБК Pro: переживут ли кризис ресторан Gucci и отель Louis Vuitton Pro, 20:44 Футболисты «Тамбова» пригрозили забастовкой из-за долгов по зарплате Спорт, 20:42 Компания из США заявила о проверке из-за работы с «дочкой» Газпромбанка Политика, 20:38 Отстраненный после ультиматума Федуна арбитр вернулся к работе Спорт, 20:27 На Валдае мужской монастырь закрыли после вспышки COVID-19 Общество, 20:21 В Comment Out ответили на уход рекламодателей после шуток о Белоруссии Общество, 20:18 Власти Великобритании допустили сокращение карантина для приезжих Общество, 20:10 Онлайн-продажи и «облака». Как акции Alibaba подорожали на 360% за 5 лет Инвестиции, 20:02 Netflix снимет сериал про легенду Формулы-1 Айртона Сенну Авто, 20:01
Отравление Навального ,  
0 

Посол России заявил о недопустимости политизации отравления Навального

Посол России в Лондоне Андрей Келин
Посол России в Лондоне Андрей Келин (Фото: RussianEmbassy / Facebook)

Посол России в Лондоне на встрече с генеральным директором МИД Великобритании Томасом Дрю заявил о недопустимости голословных обвинений из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится на сайте посольства России в Великобритании и Северной Ирландии.

«С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер», — указано в сообщении.

МИД Великобритании вызвал посла России из-за отравления Навального
Общество
Андрей Келин

Посол также выразил заинтересованность в установлении всех фактов, связанных с инцидентом, и разъяснил действия, которые предпринимаются в России. «Обращено внимание на неготовность германской стороны дать ответ на официальный запрос, направленный российскими компетентными органами», — отмечается в сообщении.

Так как немецкие специалисты заявили об отравлении Навального ядом из группы «Новичок», посол «подтвердил полную приверженность России своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия».

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Ранее глава английского МИДа Доминик Рааб сообщил, что посла России вызвали, чтобы выразить ему свою озабоченность по поводу отравления Навального. «Совершенно неприемлемо, что было применено запрещенное химическое оружие, Россия должна провести полное и прозрачное расследование», — отметил Рааб.

Читайте на РБК Pro
Майкл Делл: «Буду беспокоиться о делах компании и после смерти» Работа мечты: кому из сотрудников на удаленке действительно хорошо Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс Инструменты Lean-менеджмента: доски визуализации и стендап-собрания

Состояние Алексея Навального улучшилось 7 сентября. Его вывели из медицинской комы, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, пациент начал реагировать на речь. Немецкие медики отметили, что пока рано оценивать долгосрочные последствия отравления.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, и политика отвезли в местную больницу, где он впал в кому. После серии исследований омские врачи заявили, что в организме больного никаких ядов или их следов не обнаружено. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии сообщило, что результаты токсикологической экспертизы, проведенной лабораторией бундесвера в Мюнхене, показали наличие в организме Навального следов яда из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Теги: Великобритания, МИД, Россия, Алексей Навальный
Материалы по теме
МИД Великобритании вызвал посла России из-за отравления Навального
Общество
Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Навального вывели из медицинской комы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter