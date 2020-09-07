В Монголии зафиксировали третий случай смерти от бубонной чумы

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38-летний гражданин Монголии, у которого ранее диагностировали бубонную чуму, скончался в монгольской провинции Западный Захаран. Это уже третья смерть от болезни с начала года, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местное управление природно-очаговых заболеваний.

Известно, что в прошлом месяце мужчина ел мясо сурка. 25 человек, с которыми контактировал покойный, прошли тест на чуму, результаты у всех оказались отрицательными. С 25 июля на западе Монголии объявлен карантин.

Как сообщает Xinhua, 17 провинций Монголии из 21 находятся под угрозой распространения бубонной чумы. Из-за вспышки бубонной чумы на севере Китая объявлен третий уровень опасности. Эксперты считают, что для России бубонная чума опасности не представляет.

В августе от бубонной чумы в Монголии скончался 42-летний мужчина, а в июле — 15-летний ребенок.