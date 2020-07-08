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В Бурятии отловят и изучат грызунов из-за чумы в Монголии

Фото: Ross Kinnaird / Getty Images
Фото: Ross Kinnaird / Getty Images

Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал отлов мелких мышевидных грызунов для исследования их на наличие микроба чумы из-за выявленных случаев этого заболевания в Монголии. Об этом сообщает республиканский главк ведомства.

«Организовано и проводится зоолого-эпизоотологическое обследование объектов окружающей среды (мелкие мышевидные млекопитающие) на наличие чумного микроба на территориях приграничных районов с Монголией», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в граничащих с Россией аймаках (территориально-административная единица в Монголии. — РБК) периодически регистрируются единичные случаи чумы, которые чаще всего связаны с употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка.

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с чумой на границе с Россией
Общество
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Исследования на наличие антигена возбудителя чумы, проведенные в Бурятии в 2020 году, дали отрицательный результат. При этом Роспотребнадзор рекомендовал министерству туризма республики проводить работу с туроператорами и турагентами по обязательному информированию людей, собирающихся поехать в неблагополучные по чуме регионы.

Ранее в аймаке Ховд, в западной части Монголии выявили два случая заболевания бубонной чумой среди людей. Также чуму обнаружили у одного жителя города Баян-Нур на севере Китая (автономный район Внутренняя Монголия).

Как рассказал РБК инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев, вспышка бубонной чумы в Китае и Монголии на границе с Россией не представляет серьезной опасности. Также директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отметила, что вспышки чумы в Китае носят эндемический характер и были всегда.

Теги: Бурятия, чума
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