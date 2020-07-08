В Бурятии отловят и изучат грызунов из-за чумы в Монголии

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Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал отлов мелких мышевидных грызунов для исследования их на наличие микроба чумы из-за выявленных случаев этого заболевания в Монголии. Об этом сообщает республиканский главк ведомства.

«Организовано и проводится зоолого-эпизоотологическое обследование объектов окружающей среды (мелкие мышевидные млекопитающие) на наличие чумного микроба на территориях приграничных районов с Монголией», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в граничащих с Россией аймаках (территориально-административная единица в Монголии. — РБК) периодически регистрируются единичные случаи чумы, которые чаще всего связаны с употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка.

Исследования на наличие антигена возбудителя чумы, проведенные в Бурятии в 2020 году, дали отрицательный результат. При этом Роспотребнадзор рекомендовал министерству туризма республики проводить работу с туроператорами и турагентами по обязательному информированию людей, собирающихся поехать в неблагополучные по чуме регионы.