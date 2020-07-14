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Минздрав Монголии сообщил о смерти 15-летнего подростка от чумы

Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press
Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press

Пятнадцатилетий подросток умер от заражения бубонной чумой на западе Монголии. Это подтвердили результаты лабораторных анализов, сообщает в Facebook монгольский Минздрав.

Контактировавших с подростком 15 человек поместили на карантин.

Как уточняет ведомство, подросток в аймаке (провинции) Говь-Алтай съел мясо сурка. Это животное часто является переносчиком бубонной чумы.

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Ранее в аймаке Ховд, в западной части Монголии выявили два случая заболевания бубонной чумой среди людей. Также чуму обнаружили у одного жителя города Баян-Нур на севере Китая.

Из-за этого Роспотребнадзор по Республике Бурятия, расположенной у границы с Монголией, организовал отлов мелких мышевидных грызунов для исследования их на наличие микроба чумы.

При этом инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал РБК, что вспышка бубонной чумы в Китае и Монголии на границе с Россией не представляет серьезной опасности. Он отметил, что бубонная чума чаще всего передается с блохами, реже от человека к человеку.

Теги: чума, Монголия
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