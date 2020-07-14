Минздрав Монголии сообщил о смерти 15-летнего подростка от чумы
Пятнадцатилетий подросток умер от заражения бубонной чумой на западе Монголии. Это подтвердили результаты лабораторных анализов, сообщает в Facebook монгольский Минздрав.
Контактировавших с подростком 15 человек поместили на карантин.
Как уточняет ведомство, подросток в аймаке (провинции) Говь-Алтай съел мясо сурка. Это животное часто является переносчиком бубонной чумы.
Ранее в аймаке Ховд, в западной части Монголии выявили два случая заболевания бубонной чумой среди людей. Также чуму обнаружили у одного жителя города Баян-Нур на севере Китая.