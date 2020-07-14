Минздрав Монголии сообщил о смерти 15-летнего подростка от чумы

Из-за этого Роспотребнадзор по Республике Бурятия, расположенной у границы с Монголией, организовал отлов мелких мышевидных грызунов для исследования их на наличие микроба чумы.

При этом инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал РБК, что вспышка бубонной чумы в Китае и Монголии на границе с Россией не представляет серьезной опасности. Он отметил, что бубонная чума чаще всего передается с блохами, реже от человека к человеку.