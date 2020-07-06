Инфекционисты оценили ситуацию с бубонной чумой на границе с Россией

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вспышка бубонной чумы в Китае и Монголии на границе с Россией не представляет серьезной опасности. Об этом РБК заявил инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.

По его словам, бубонная чума чаще всего передается с блохами, реже от человека к человеку — например, в случае легочных форм. Он назвал такие вспышки распространенной историей, которая не представляет сейчас реальной угрозы.

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в разговоре с РБК подчеркнула, что вспышки эти в Китае носят эндемический характер и были всегда.

«Сейчас есть особое отношение к такого рода инфекциям, после вспышки коронавируса на них обращают внимание так или иначе. Любая такая вспышка, конечно же, серьезна сама по себе, в Китае есть сильные методы санитарно-эпидемиологического контроля», — отметила Попович.