В Монголии умер заразившийся бубонной чумой мужчина

Ховд, Монголия (Фото: Oschtan / Wikipedia)

В Монголии в аймаке (провинции) Ховд зафиксировали еще один летальный случай в результате заражения бубонной чумой, сообщается в Facebook Минздрава страны.

Как сообщает «Синьхуа» со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения страны, от заболевания скончался 42-летний мужчина. Накануне смерти он купил две тушки сурков, уточнил представитель ведомства.

В Минздраве Монголии призвали местных жителей не охотиться и не есть мясо сурков, чтобы предотвратить распространение бубонной чумы. Несмотря на то что в стране охота на сурков запрещена, многие монголы считают их мясо деликатесом и нарушают закон, отмечает агентство. Всего, по его данным, с начала года в стране выявили 12 случаев подозрения на чуму, четыре из них подтвердились.

С 25 июля на западе Монголии объявили карантин из-за подозрения на заражение бубонной чумой у 39-летнего местного жителя, который поступил в больницу, съев мясо сурка. У него выявили симптомы бубонной чумы — это лихорадка, мышечная и головная боль.