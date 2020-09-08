Суд огласит приговор Михаилу Ефремову

Во вторник, 8 сентября, Пресненский районный суд Москвы огласит приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима

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Смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Его Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, которым управлял курьер Сергей Захаров. Он получил серьезные травмы и умер в больнице.

Экспертиза выявила наличие алкоголя и наркотиков в крови Ефремова. Ему предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ефремов несколько раз менял позицию по поводу признания своей вины в гибели Захарова. После аварии он взял на себя ответственность за происшествие и извинился. Однако его адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер не признает свою вину. На заседании 31 августа Ефремов отказался от своих слов и объяснил, что ничего не помнит из-за того, что был сильно пьян.

Выступая с последним словом 3 сентября, Ефремов признал вину и раскаялся. Артист извинился перед семьей погибшего, сказав, что ему «их очень жалко».