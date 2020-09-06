Силовики начали массовые задержания протестующих в центре Минска

Фото: Дарья Бурякина / TUT.by

Силовики начали массово задерживать участников акции оппозиции в Минске, передают портал Tut.by и Telegram-канал Nexta Live. По данным правозащитного центра «Весна», задержаны уже более 100 человек.

Задержания начались у Дворца независимости (резиденции Александра Лукашенко), когда большинство протестующих уже ушли оттуда. У оцепенения распылили перцовой газ, передает Tut.by.

Сейчас, по данным портала, задержания продолжаются по всему центру Минска. В частности, силовики задержали не менее 20 человек в парке Победы, несколько человек задержаны на площади Свободы. Nexta Live пишет о задержаниях на улице Немиге и на проспекте Победителей.

Также Tut.by сообщает, что на проспекте Победителей неизвестные бросаются на людей и бьют их дубинками. По данным Nexta Live, неизвестные в максах выбивают стекла в кафе и задерживают людей.

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