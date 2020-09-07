МиГ-31 перехватил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем

Истребитель-перехватчик МиГ-31 (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

Российский истребитель Северного флота МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Orion ВВС Норвегии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Согласно сообщению, 7 сентября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря обнаружили воздушную цель, которая приближалась к госгранице России.

Для того, чтобы установить обнаруженный объект и не допустить пересечение границы, в воздух подняли истребитель МиГ-31. После разворота норвежского военного самолета российский истребитель вернулся на аэродром.

Как уточнили военные, самолет Orion ВВС Норвегии не нарушил государственную границу России, а российский МиГ-31 выполнил полет в соответствии с международными стандартами.