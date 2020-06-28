ЦИК заявила о хакерской атаке из-за границы на сайт о Конституции

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Портал с информацией о голосовании по поправкам в Основной закон атаковали из-за границы. Об этом заявила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

«С самого утра фиксируются DDoS-атаки на сайт «Конституция2020.рф», предположительно из Великобритании и Сингапура», — говорится в сообщении.

По данным на утро 28 июня, в дистанционном голосовании приняли участие 903,3 тыс. россиян, явка в этом виде превысила 77%. Всего же по поправкам проголосовали 30 млн 917 тыс. 512 человек.

26 июня ЦИК уже фиксировала DDoS-атаку на свой сайт. В комиссии отмечали, что это не доставило проблем и портал сохранил работоспособность.