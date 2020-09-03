На сайт «Диктанта победы» совершили DDoS-атаки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На сайт «Диктанта победы», посвященного Великой Отечественной войне, совершили DDoS-атаки. Об этом, как передает сайт партии «Единая Россия», являющейся организатором диктанта, сообщил руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев.

«С 9:00 по московскому времени на сайт «диктантпобеды.рф» началась массовая DDoS-атака роботизированными системами», — сообщил Сатеев. Сайт был недоступен в течение часа. Сейчас его работа восстановлена в полном объеме.

Специалисты пока не установили, кто стоит за атаками. «С высокой долей вероятности могу предположить, что истоки лежат там же, где истоки DDoS-атак на другие сайты патриотической направленности», — сказал Александр Хинштейн, заместитель секретаря генсовета «Единой России», координатор проекта «Историческая память».

Хинштейн также упомянул атаки на сайт «Бессмертного полка», который 24 июня прошел онлайн. Тогда организаторы зафиксировали несколько сотен попыток загрузить фотографии нацистов под видом ветеранов Великой отечественной. У подозреваемых прошли обыски, следователи завели уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала).