Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 75,47 (+1,61) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 89,14 (+1,4) Инвестиции, 12:52
Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19 Общество, 21:01 В Верховный суд подали иск об отмене голосования по поправкам Политика, 20:58 На сайт «Диктанта победы» совершили DDoS-атаки Общество, 20:48 Черчесов назвал состав сборной России на матч с Сербией Спорт, 20:45 ОЗХО предложила помощь любой из сторон в ситуации с Навальным Политика, 20:41 Теннисист Хачанов повторил свой лучший результат на US Open Спорт, 20:39 Самый дорогой футболист «Спартака» перешел в немецкий клуб Спорт, 20:08 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 20:06 «Аэрофлот» назвал даты возобновления рейсов в Каир и Дубай Общество, 19:54 Семин назвал ложными сообщения о его возможном переходе в «Ротор» Спорт, 19:45 Дешевеющий рубль и риски санкций. 2 причины покупать биткоин вместо USD Крипто, 19:41 Jeep Wrangler стал 380-сильным гибридом с двумя электромоторами Авто, 19:39 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:32 Пенальти «Спартака» в ворота «Ротора» признали ошибочным Спорт, 19:28
Общество ,  
0 

На сайт «Диктанта победы» совершили DDoS-атаки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На сайт «Диктанта победы», посвященного Великой Отечественной войне, совершили DDoS-атаки. Об этом, как передает сайт партии «Единая Россия», являющейся организатором диктанта, сообщил руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев.

«С 9:00 по московскому времени на сайт «диктантпобеды.рф» началась массовая DDoS-атака роботизированными системами», — сообщил Сатеев. Сайт был недоступен в течение часа. Сейчас его работа восстановлена в полном объеме.

СК завел новое дело из-за фото Гитлера на акции «Бессмертный полк»
Общество

Специалисты пока не установили, кто стоит за атаками. «С высокой долей вероятности могу предположить, что истоки лежат там же, где истоки DDoS-атак на другие сайты патриотической направленности», — сказал Александр Хинштейн, заместитель секретаря генсовета «Единой России», координатор проекта «Историческая память».

Хинштейн также упомянул атаки на сайт «Бессмертного полка», который 24 июня прошел онлайн. Тогда организаторы зафиксировали несколько сотен попыток загрузить фотографии нацистов под видом ветеранов Великой отечественной. У подозреваемых прошли обыски, следователи завели уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала).

«Диктант победы» является частью проекта «Историческая память», цель которого — восстановление памятников исторического значения как федерального, так и регионального уровня.

Теги: хакерская атака, Великая Отечественная война
Материалы по теме
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Общество
СК завел дело против жителя Якутии за фото Гитлера на сайте «Банк памяти»
Общество
СК показал видео с разместившим фото Гитлера на акции «Бессмертный полк»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter