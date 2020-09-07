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В Софии сообщили о переговорах с Россией о возобновлении авиасообщения

Фото: AP
Фото: AP

Болгарские авиационные власти ведут переговоры с Россией о возобновлении полетов между странами. Об этом сообщила вице-премьер по экономической и демографической политике, министр туризма Болгарии Марияна Николова, передает ТАСС.

«Болгарские авиационные власти уже подтвердили Росавиации готовность своего национального авиаперевозчика возобновить программу полетов сразу после получения разрешения на возобновление международных рейсов в Болгарию от российской стороны», — сообщила она.

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Фото: Kacper Pempel / Reuters

Николова добавила, что полеты из международных аэропортов на территории Болгарии не ограничены, однако по требованию местного Минздрава есть временный запрет на въезд в республику для граждан разных стран из-за пандемии. По ее словам, открытие границ и восстановление авиасообщения между Болгарией и Россией — «вопрос переговоров и желания», которое должно быть выражено двумя странами.

Она также отметила, что из-за жестких ограничений больше всего пострадала сфера туризма. Министр рассказала, что в Евросоюзе обсуждают включение в список стран, которым разрешен въезд на территорию ЕС, новых государств. «Болгария принимает активное участие в этих дискуссиях, которые чрезвычайно важны для нашей страны и создают условия для возобновления международного туризма», — уточнила Николова.

Туроператоры оценили решение Греции открыть границы для россиян
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Фото: Byron Smith / Getty Images

Ранее власти Греции объявили о решении открыть границы для граждан России. Но прилететь в страну можно будет только с 7 по 21 сентября включительно, в течение одной недели разрешено посетить страну до 500 россиян. Гражданин должен иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который нужно сделать за 72 часа до прибытия в Грецию. Кроме того, сняла запрет на перелеты в Россию и из нее Польша.

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При этом Россия пока не возобновляла авиасообщение с этими странами. На взаимной основе властями России ранее были разрешены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. 3 сентября российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому возобновляются рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Кроме того, число рейсов в Швейцарию, возобновить сообщение с которой было решено с 15 августа, увеличили с одного до четырех.

В Евросоюзе 7 августа обновили список стран, въезд из которых разрешен в ЕС во время пандемии. Россия в него не вошла. В новой версии списка появились Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Теги: Болгария, Россия, авиасообщение
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