В Софии сообщили о переговорах с Россией о возобновлении авиасообщения

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Болгарские авиационные власти ведут переговоры с Россией о возобновлении полетов между странами. Об этом сообщила вице-премьер по экономической и демографической политике, министр туризма Болгарии Марияна Николова, передает ТАСС.

«Болгарские авиационные власти уже подтвердили Росавиации готовность своего национального авиаперевозчика возобновить программу полетов сразу после получения разрешения на возобновление международных рейсов в Болгарию от российской стороны», — сообщила она.

Николова добавила, что полеты из международных аэропортов на территории Болгарии не ограничены, однако по требованию местного Минздрава есть временный запрет на въезд в республику для граждан разных стран из-за пандемии. По ее словам, открытие границ и восстановление авиасообщения между Болгарией и Россией — «вопрос переговоров и желания», которое должно быть выражено двумя странами.

Она также отметила, что из-за жестких ограничений больше всего пострадала сфера туризма. Министр рассказала, что в Евросоюзе обсуждают включение в список стран, которым разрешен въезд на территорию ЕС, новых государств. «Болгария принимает активное участие в этих дискуссиях, которые чрезвычайно важны для нашей страны и создают условия для возобновления международного туризма», — уточнила Николова.