Туроператоры оценили решение Греции открыть границы для россиян

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Заявление Греции об открытии границы для россиян на две недели является в большей степени декларацией, однако это существенный шаг с точки зрения тенденций. Об этом РБК заявил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

«Готовности Греции принять мало, надо еще, чтобы авторитетные органы готовы были эту тысячу выпустить. Пока это просто больше декларация. Можно придумать маршруты через Стамбул, но это чересчур экзотически, чтобы говорить о каком-то реальном влиянии на российских туристов. Но тем не менее это существенная вещь с точки зрения самих тенденций», — сказал он. По мнению Канторовича, «это первая ласточка» и мир находится на пороге пересмотра жестких мер по закрытию границ и анализа карантинных мер.

Как отметила в разговоре с РБК пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, и другие страны заявили о желании принять россиян и посмотреть, изменится ли эпидемиологическая ситуация, однако Россия не объявляла о возобновлении сообщения.

«Это желание Греции принять россиян, они хотят попробовать принять тысячу человек и посмотреть, не изменится ли эпидемиологическая ситуация в стране. Многие страны объявили о таком желании, но рейсов нет. Более того, в Швейцарию есть рейсы для тех, кто имеет там вид на жительство, право учиться или лечиться, но туда никто не едет», — отметила она.