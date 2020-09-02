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Общество ,  
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Туроператоры оценили решение Греции открыть границы для россиян

Фото: Byron Smith / Getty Images
Фото: Byron Smith / Getty Images

Заявление Греции об открытии границы для россиян на две недели является в большей степени декларацией, однако это существенный шаг с точки зрения тенденций. Об этом РБК заявил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

«Готовности Греции принять мало, надо еще, чтобы авторитетные органы готовы были эту тысячу выпустить. Пока это просто больше декларация. Можно придумать маршруты через Стамбул, но это чересчур экзотически, чтобы говорить о каком-то реальном влиянии на российских туристов. Но тем не менее это существенная вещь с точки зрения самих тенденций», — сказал он. По мнению Канторовича, «это первая ласточка» и мир находится на пороге пересмотра жестких мер по закрытию границ и анализа карантинных мер.

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Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Как отметила в разговоре с РБК пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, и другие страны заявили о желании принять россиян и посмотреть, изменится ли эпидемиологическая ситуация, однако Россия не объявляла о возобновлении сообщения.

«Это желание Греции принять россиян, они хотят попробовать принять тысячу человек и посмотреть, не изменится ли эпидемиологическая ситуация в стране. Многие страны объявили о таком желании, но рейсов нет. Более того, в Швейцарию есть рейсы для тех, кто имеет там вид на жительство, право учиться или лечиться, но туда никто не едет», — отметила она.

По ее словам, любой, кто хочет полететь в Грецию, может сделать это через Стамбул или Минск. «Только как это можно будет посчитать, если они поедут туда не прямыми рейсами?» — указала Тюрина. Она добавила, что лететь стыковочными рейсами очень дорого и долго.

При этом она уверена, что на Грецию будет спрос, если воздушное сообщение с этой страной откроется. «Греция — очень популярное направление, осень там — прекрасное время года для отдыха», — заключила Тюрина.

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Фото: Kacper Pempel / Reuters

2 сентября греческие власти объявили о решении открыть границы для граждан России. Однако попасть в страну можно будет только с 7 по 21 сентября включительно. В течение одной недели в Грецию смогут приехать до 500 человек. Сделать это можно исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. При себе россияне должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Сделать его нужно не более чем за 72 часа до прибытия в страну.

При этом российские власти пока объявляли о возобновлении сообщения только с Великобританией, Турцией и Танзанией. Также было восстановлено сообщение со Швейцарией.

Ранее глава правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Надежда Ефремова предупредила, что те, кто надеется купить поддельные документы о выезде на учебу или лечение, чтобы попасть за границу, а также фальшивые справки об отсутствии коронавирусной инфекции, могут быть привлечены к ответственности. Согласно Уголовному кодексу России, за использование заведомо подложного документа грозит лишение свободы.

Теги: новости, Греция, туристы, Россия
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