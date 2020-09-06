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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремов назвал ожидания по своему тюремному сроку

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом, считает, что его осудят на восемь лет лишения свободы. Об этом он сказал в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым, видеозапись которой была показана в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

«Ну, сколько вы думаете? Я думаю, что восемь», — сказал Ефремов своему адвокату, сидя на кухне в своей квартире. Пашаев, в свою очередь, высказал мнение, что актер получит пять-шесть лет. По данным телеканала, разговор состоялся перед последним словом актера в суде.

3 сентября на последнем слове Ефремов признал вину и раскаялся. «Я в тупике, здесь были все доказательства — я признаю вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я», — обратился он к суду. Также артист извинился перед потерпевшими, сказав, что ему «их очень жалко» и что «никакого негатива к ним не испытывал».

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Оглашение приговора Ефремову состоится 8 сентября. Прокурор потребовал для Ефремова 11 лет колонии общего режима, а также запрета на управление автомобилем на три года. Также гособвинитель потребовал взыскать с Ефремова 500 тыс. руб. в пользу старшего сына погибшего Захарова.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Автомобиль актера на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Он умер в больнице.

Анализы показали наличие алкоголя и наркотиков в крови Ефремова. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Теги: Михаил Ефремов, суд
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