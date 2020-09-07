Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков

Российские банки в августе отказали около 15 тыс. заемщиков в предоставлении кредитных каникул, так как те не смогли подтвердить право на льготу в течение 120 дней, следует из данных Банка России, с которыми ознакомилась газета «Известия».

К 26 августа в банки поступило более 370 тыс. заявлений на кредитные каникулы, сообщает издание. Однако, как следует из данных Центробанка, к этому времени только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тыс. заявок на общую сумму 6,8 млрд руб., что составило порядка 4% от всех заявлений.

Для получения кредитных каникул граждане должны в течение 90 дней предоставить документы, подтверждающие, что их доходы снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Еще один месяц дается на тот случай, если подтвердить право на приостановку платежей по кредиту не получалось в срок по непредвиденным обстоятельствам, напомнили в ЦБ. Рост числа аннулированных кредитных каникул пришелся на август.

При этом число удовлетворенных заявок на 26 августа составило 205,1 тыс. на общую сумму свыше 81 млрд руб., это 57,9% от всех рассмотренных заявлений. Оставшиеся 40% находятся в «зоне риска», так как заемщики могут опоздать с подачей требуемых документов.