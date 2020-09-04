МВД Белоруссии сообщило об атаке хакеров на свой сайт

Сайт МВД Белоруссии остается недоступен вторые сутки. Сегодня ведомство объяснило, что причина в атаке хакеров. Накануне в сети появились скриншоты с объявлением в розыск Лукашенко и главы МВД Караева

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Сайт МВД Белоруссии прекратил работу по техническим причинам, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Предполагаемая причина — атака хакеров.

«Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем», — сообщили в министерстве.

Сайт МВД Белоруссии оказался недоступен накануне вечером. Это произошло после того, как на нем в списке разыскиваемых лиц появились президент страны Александр Лукашенко и министр внутренних дел Юрий Караев. Скриншоты объявлений опубликовали «Белсат» и «Наша Нива». На них видно, что Лукашенко «объявили в розыск» за «военные преступления против белорусского народа и узурпацию власти». Караев оказался «в розыске» по той же причине с пометкой «вооружен и очень опасен».

Некоторое время после этого сайт работал с перебоями и вскоре перестал загружаться. По состоянию на 21:00 мск портал МВД все еще недоступен.