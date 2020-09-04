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МВД Белоруссии сообщило об атаке хакеров на свой сайт

Сайт МВД Белоруссии остается недоступен вторые сутки. Сегодня ведомство объяснило, что причина в атаке хакеров. Накануне в сети появились скриншоты с объявлением в розыск Лукашенко и главы МВД Караева
Фото: AP
Фото: AP

Сайт МВД Белоруссии прекратил работу по техническим причинам, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Предполагаемая причина — атака хакеров.

«Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем», — сообщили в министерстве.

Сайт МВД Белоруссии оказался недоступен накануне вечером. Это произошло после того, как на нем в списке разыскиваемых лиц появились президент страны Александр Лукашенко и министр внутренних дел Юрий Караев. Скриншоты объявлений опубликовали «Белсат» и «Наша Нива». На них видно, что Лукашенко «объявили в розыск» за «военные преступления против белорусского народа и узурпацию власти». Караев оказался «в розыске» по той же причине с пометкой «вооружен и очень опасен».

Некоторое время после этого сайт работал с перебоями и вскоре перестал загружаться. По состоянию на 21:00 мск портал МВД все еще недоступен.

СМИ узнали о взломе хакерами сайта МВД Белоруссии
Технологии и медиа
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

4 сентября Telegram-канал NEXTA также опубликовал скриншот сайта академии МВД Белоруссии. Место главной страницы сайта у пользователей открывалось сообщение с текстом: «Академия МВД — училище лжецов, насильников и убийц! Офицеры МВД запятнали честь своих мундиров кровью избитых и замученных людей». Под текстом был размещен коллаж с группой молодых людей в форме гитлерюгенда, среди которых стоит Лукашенко.

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3 сентября СК Белоруссии возбудил 23 уголовных дела из-за угроз применения насилия против должностных лиц. Ведомство заявило о том, что большинство угроз в адрес госслужащих, депутатов, учителей, членов избиркомов поступает на служебные и личные телефоны, номера опубликованы в свободном доступе в интернете. 

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: МВД Белоруссии, хакеры, взлом сайта
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