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Путин заявил о «достойно прошедшей трудный период» пандемии Москве

Владимир Путин на торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье»
Владимир Путин на торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил о достойном прохождении Москвы пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление президент сделал в ходе выступления на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 873-й годовщины основания Москвы. Текст выступления размещен на сайте Кремля.

«Наша столица, оказавшись в эпицентре эпидемии, не только достойно прошла через этот трудный, ответственный период, но и многое сделала для поддержки других регионов страны», — сказал Путин.

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Кроме того, президент подчеркнул, что несмотря на пандемию, в Москве «ни на один день не прекращалось строительство метро», продолжалось строительство домов и дорог.

Завершил выступления президент словами: «Как и во все времена, Москва была вместе с Россией; Россия — с Москвой».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину о карантинных мерах, которые были приняты в Москве. По словам главы города,
принятые для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, были жесткими, но ровно в той степени, в какой было необходимо. Собянин отметил, что все решения, которые были приняты, были согласованы с правительством и президентом.

Согласно последним данным, общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве превысило 220 тыс., а число летальных исходов в столице выросло до 4878.

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Теги: Владимир Путин, коронавирус, пандемия
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