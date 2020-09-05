Путин заявил о «достойно прошедшей трудный период» пандемии Москве
Президент России Владимир Путин заявил о достойном прохождении Москвы пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление президент сделал в ходе выступления на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 873-й годовщины основания Москвы. Текст выступления размещен на сайте Кремля.
«Наша столица, оказавшись в эпицентре эпидемии, не только достойно прошла через этот трудный, ответственный период, но и многое сделала для поддержки других регионов страны», — сказал Путин.
Кроме того, президент подчеркнул, что несмотря на пандемию, в Москве «ни на один день не прекращалось строительство метро», продолжалось строительство домов и дорог.
Завершил выступления президент словами: «Как и во все времена, Москва была вместе с Россией; Россия — с Москвой».