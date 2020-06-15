Путин заявил о работе властей на опережение в борьбе с коронавирусом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Властям России удалось действовать на опережение и минимизировать негативные социальные и экономические последствия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, правительство сразу понимало, что принимаемые для профилактики COVID-19 ограничения неизбежно скажутся на деловой активности и бизнесе, «а значит, и на доходах, благополучии людей».

«Поэтому нужно было решать две задачи: защитить безопасность людей, сработать на опережение, в целом нам это удается сделать», — отметил президент.

Он объяснил, что в первую очередь правительство стремилось поддержать граждан, «особенно семьи с детьми», и обеспечить занятость населения. «Все пакеты мер [государственной поддержки] принимались обоснованно и последовательно, с учетом развития обстановки и ситуации в экономике, на рынке труда», — указал президент.