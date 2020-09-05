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Политика ,  
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Путин назвал ключевой вопрос в борьбе с коронавирусом в России

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Вопрос координации федерального и регионального управления стал ключевым для президента России Владимира Путина во время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Возник очень важный вопрос: сможем ли мы согласованно действовать и на федеральном, и на региональном уровнях? Это стало ключевым моментом в организации нашей работы. Именно поэтому и было принято мною решение создать рабочую группу Госсовета», — заявил Путин.

Президент добавил, что с помощью Госсовета удалось решить вопрос координации. Он отметил, что заслугой этому послужил и тот факт, что орган работал «не сам по себе», а под руководством правительства России.

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В марте Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса. Ее возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в рабочую группу вошли 19 человек. Среди них были вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр транспорта Евгений Дитрих, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также другие министры и чиновники.

Теги: коронавирус, Владимир Путин, Госсовет
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