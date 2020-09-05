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За сутки в России умерли 110 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в стране умерли 17,7 тыс. человек. За сутки в России выявили 5,2 тыс. заболевших
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

За последние 24 часа в России умерли 110 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Всего в стране по состоянию на 5 сентября после заражения скончались 17 759 человек.

В Москве за все время умерли 4878 человек (плюс 11 за последние сутки). На втором месте по общему числу жертв идет Санкт-Петербург, где скончались 2522 человека (19 за минувший день), на третьем — Московская область (всего — 1213, за последние 24 часа — четыре человека).

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Помимо этого за сутки в России COVID-19 выявили у 5,2 тыс. человек. С начала пандемии в стране подтверждено более 1 020 310 случаев инфицирования, 838 тыс. пациентов уже вылечились.

Число умерших с COVID-19 в России приблизилось к 38 тыс.
Экономика
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Накануне данные по смертности от коронавируса в стране представил Росстат. Из них следует, что за апрель—июль от COVID-19 умерли 37 908 россиян. В июле общее число зарегистрированных умерших составило 10 079 человек, в 4,8 тыс. случаях коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти. Разница между данными Росстата и оперштаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в мире скончались 874,7 тыс. человек, ВОЗ сообщает о 865 тыс. умерших.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, смертность
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