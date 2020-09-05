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В Минске на площади Независимости протестующие начали водить хороводы

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В столице Белоруссии участники протестных акций начали водить хороводы на площади Независимости. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале Tut.by.

На видеозаписи две цепочки из более сотни человек с бело-красно-белыми флагами, взявшись за руки, идут в одном направлении с криками «Направо». Сотрудников правоохранительных органов на видео нет.

Видео: tut.by
Видео: tut.by
Video

В Минске в разных районах города проходят стихийные акции протеста. Издание Onliner сообщало о задержаниях на улице Карла Маркса. По их данным, были задержаны более 15 студентов.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Также задержания прошли на улице Володарского, по которой шла колонна студентов Белорусского государственного университета (БГУ). Там к демонстрантам подъехали микроавтобусы без номеров, из которых вышли люди в балаклавах и масках и преградили людям дорогу. Tut.by сообщает, что был задержан как минимум один человек.

По данным правоохранительных органов республики, 5 сентября в ходе акций протеста сотрудники милиции задержали около 30 человек. Все задержанные были доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства.

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Теги: Белоруссия, Минск, акции протеста
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