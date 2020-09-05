В Минске на площади Независимости протестующие начали водить хороводы

Также задержания прошли на улице Володарского, по которой шла колонна студентов Белорусского государственного университета (БГУ). Там к демонстрантам подъехали микроавтобусы без номеров, из которых вышли люди в балаклавах и масках и преградили людям дорогу. Tut.by сообщает, что был задержан как минимум один человек.

По данным правоохранительных органов республики, 5 сентября в ходе акций протеста сотрудники милиции задержали около 30 человек. Все задержанные были доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства.