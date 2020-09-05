В Минске на площади Независимости протестующие начали водить хороводы
В столице Белоруссии участники протестных акций начали водить хороводы на площади Независимости. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале Tut.by.
На видеозаписи две цепочки из более сотни человек с бело-красно-белыми флагами, взявшись за руки, идут в одном направлении с криками «Направо». Сотрудников правоохранительных органов на видео нет.
В Минске в разных районах города проходят стихийные акции протеста. Издание Onliner сообщало о задержаниях на улице Карла Маркса. По их данным, были задержаны более 15 студентов.