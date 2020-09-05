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Протесты в Белоруссии ,  
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Милиция сообщила о 30 задержанных на акциях в Минске

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Милиция Минска задержала на протестных акциях 5 сентября около 30 человек, передает агентство БелТА со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.

«Задержанные доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства. Все указанные граждане принимали участие в несанкционированных акциях, демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги», — заявила она.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в ходе протестных акций за последние сутки по всей стране арестовали более 40 человек. К утру 5 сентября около половины из них отпустили.

По данным пресс-службы, 4 сентября в Белоруссии прошло 22 митинга в 13 населенных пунктах. Всего МВД сообщило, что в акциях приняли участие около 1 тыс. человек.

МВД Белоруссии сообщило о 41 задержанном на акциях протеста за сутки
Политика
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов и продолжаются до сих пор. Согласно заявлениям ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. В начале протестов были задержаны около 7 тыс. человек, из них около 600 заявили о жестоком обращении со стороны органов правопорядка.

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Теги: Белоруссия, протесты
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