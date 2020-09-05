Милиция сообщила о 30 задержанных на акциях в Минске

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Милиция Минска задержала на протестных акциях 5 сентября около 30 человек, передает агентство БелТА со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.

«Задержанные доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства. Все указанные граждане принимали участие в несанкционированных акциях, демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги», — заявила она.

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в ходе протестных акций за последние сутки по всей стране арестовали более 40 человек. К утру 5 сентября около половины из них отпустили.

По данным пресс-службы, 4 сентября в Белоруссии прошло 22 митинга в 13 населенных пунктах. Всего МВД сообщило, что в акциях приняли участие около 1 тыс. человек.