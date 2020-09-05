МИД заявил о разработке схожих с «Новичком» веществ в странах НАТО

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Министерстве иностранных дел России заявили, что над химическими соединениями, входящими в группу «Новичок», на протяжении нескольких лет работали западные специалисты и структуры НАТО. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте министерства.

В сообщении говорится, что в связи с ситуацией вокруг состояния оппозиционера Алексея Навального в отношении России стали поступать многочисленные «враждебные заявления» и «безапелляционные утверждения». Среди них заявления о том, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия «Новичок» были разработаны на территории России.

В МИД России добавили, что в США, к примеру, разработчикам технологий боевого применения «Новичка» официально выдано более полутора сотен патентов.

Ранее, 2 сентября, правительство ФРГ сообщило, что исследования, проведенные специальной лабораторией Бундесвера по просьбе клиники «Шарите», показали наличие в организме Навального химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок».