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Отравление Навального ,  
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МИД заявил о разработке схожих с «Новичком» веществ в странах НАТО

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Министерстве иностранных дел России заявили, что над химическими соединениями, входящими в группу «Новичок», на протяжении нескольких лет работали западные специалисты и структуры НАТО. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте министерства.

В сообщении говорится, что в связи с ситуацией вокруг состояния оппозиционера Алексея Навального в отношении России стали поступать многочисленные «враждебные заявления» и «безапелляционные утверждения». Среди них заявления о том, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия «Новичок» были разработаны на территории России.

В МИД России добавили, что в США, к примеру, разработчикам технологий боевого применения «Новичка» официально выдано более полутора сотен патентов.

Ранее, 2 сентября, правительство ФРГ сообщило, что исследования, проведенные специальной лабораторией Бундесвера по просьбе клиники «Шарите», показали наличие в организме Навального химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок».

Какие последствия ждут Россию в связи с отравлением Навального
Политика
Алексей Навальный

Оппозиционный политик Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске, где экстренно приземлился самолет, на котором политик летел в Москву из Томска. Его состояние врачи оценили как тяжелое, оппозиционер впал в кому. Сторонники политика заявляли об его отравлении, связав произошедшее с политической деятельностью. Веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, следы которых в организме Алексея Навального нашли немецкие врачи, специалисты московского НИИ им. Склифосовского не обнаружили.

22 августа Навального перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Немецкие врачи нашли в его организме следы яда из группы «Новичок».

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Позже страны НАТО провели встречу, которая была посвящена случившемуся с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Итогом обсуждений стало коллективное обращение к России с призывом раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу работы над боевым отравляющим веществом «Новичок».

Согласно данным организации «Международный социально-экологический союз», разработка токсинов, схожих с «Новичком», проводилась в СССР в 1973–1976 годах. Их испытания были завершены в начале 1990-х годов. Один из участников разработки «Новичка», Леонид Ринк, заявил РБК, что у Навального не было соответствующих такому отравлению симптомов.

Теги: новичок, МИД России, НАТО
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