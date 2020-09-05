Трамп оценил сроки готовности американской вакцины от коронавируса

Американская вакцина может быть готова в октябре. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox Business.

«Мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых говорили. Мы получим ее, по моему мнению, до конца года. Возможно, даже до конца октября», — сообщил он.

Президент отметил компанию Pfizer, которая, по его словам, ожидает в ближайшие недели получить результаты испытаний препарата. Среди основных разработчиков американского средства также Johnson & Johnson и Moderna.

Как писала газета The New York Times, еще в апреле Министерство здравоохранения и социальных служб США подготовило для администрации Трампа презентацию, в которой утверждалось, что доступ к вакцине должен произойти в октябре 2020 года. По информации издания, несмотря на усилия Белого дома и фармацевтических компаний, эти сроки были отложены, и администрация президента поставила новой целью обеспечить выпуск миллионов доз вакцины к концу этого или началу следующего года.