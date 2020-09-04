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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки выявили почти 700 новых случаев коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 692 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил столичный оперативный штаб.

Таким образом, общее число выявленных с начала пандемии случаев коронавируса в Москве увеличилось до 265 066.

«Среднее число новых случаев за неделю на 3% меньше, чем три недели назад. Среднесуточный темп прироста новых случаев за 10 дней составляет 0,25%», — добавили в столичном оперативном штабе.

Следом за Москвой по количеству выявленных к 4 сентября зараженных идут Санкт-Петербург (193 случая), Московская область (164 случая), Нижегородская область (145 случаев), Ростовская область (142 случая).

Всего в России в четверг зафиксировали 5 110 новых заболевших. Общее количество зараженных по стране 1 млн 15,1 тыс.

Ранее стало известно, что после прохождения лечения от коронавируса в столице выздоровели 1196 пациентов. Накануне оперативный штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Москве умерли еще 10 человек с COVID-19.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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Таким образом, общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве превысило 219 тыс. человек, а общее число летальных исходов в столице увеличилось до 4867.

Накануне вице-премьер России Юрий Борисов назвал обнадеживающей ситуацию с коронавирусом в стране и выразил надежду, что Россия избежит второй волны распространения COVID-19 и ограничительных мер.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус, статистика
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В Москве выявили 690 новых случаев заражения коронавирусом
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