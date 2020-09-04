В Москве за сутки выявили почти 700 новых случаев коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 692 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил столичный оперативный штаб.

Таким образом, общее число выявленных с начала пандемии случаев коронавируса в Москве увеличилось до 265 066.

«Среднее число новых случаев за неделю на 3% меньше, чем три недели назад. Среднесуточный темп прироста новых случаев за 10 дней составляет 0,25%», — добавили в столичном оперативном штабе.

Следом за Москвой по количеству выявленных к 4 сентября зараженных идут Санкт-Петербург (193 случая), Московская область (164 случая), Нижегородская область (145 случаев), Ростовская область (142 случая).

Всего в России в четверг зафиксировали 5 110 новых заболевших. Общее количество зараженных по стране 1 млн 15,1 тыс.