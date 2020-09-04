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Народного артиста Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Народного артиста России Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе Малого театра.

Утром в Малом театре прошла церемония прощания с артистом. Проститься с ним пришли десятки людей. Президент России Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова также выразили соболезнования близким актера.

Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни, у него был рак легких. Диагноз ему поставили в 2018 году, однако, несмотря на болезнь, он продолжал играть в театре и преподавать в Щепкинском училище.

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За годы работы в Малом театре Клюев сыграл более семидесяти ролей. Среди постановок с его участием — «Гроза», «Горе от ума», «Король Лир», «Царь Иоанн Грозный» и другие. Также он известен ролями Николая Петровича в сериале «Воронины» и Майкрофта Холмса в серии фильмов о Шерлоке Холмсе.

Теги: Клюев, актер, Троекуровское кладбище
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