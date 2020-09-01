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Умер актер Борис Клюев

В 2018-м у артиста диагностировали рак легких. До последнего дня он преподавал в Щепкинском училище и заведовал кафедрой. Клюев получил известность благодаря ролям в картинах о Шерлоке Холмсе, трех мушкетерах и ситкоме «Воронины»
Борис Клюев
Борис Клюев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

На 77-м году жизни умер народный артист России Борис Клюев. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Малого театра.

«Борис Владимирович, к сожалению, умер после болезни», — сообщили в театре.

В апреле 2018 года Клюев сообщил, что у него обнаружили болезнь легких. Актер назвал ситуацию «серьезной», но при этом рассказал, что в больницу не ложился. Директор народного артиста Елена Галанова тогда сообщила РБК, что госпитализация Клюеву не понадобилась.

Фото: Соболев Валентин, Соболев Г. / ТАСС Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru Фото: Максим Шеметов / ТАСС Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: kino-teatr.ru Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

«Гроза»(1974)

Ветераны театра - народные артисты СССР Е. Н. Гоголева и Б. А. Бабочкин (слева) во время беседы с молодыми актерами - воспитанниками Щепкинского училища Тамара Торчинская. Борис Клюев, Людмила Щербинина и Владимир Сефренев -* участники новой постановки пьесы А. Островского «Гроза»

 (Фото: Соболев Валентин, Соболев Г. / ТАСС)

Позднее режиссер Малого театра Владимир Бейлис сообщил РБК, что врачи подозревают рак легких у Клюева. «Врачи сообщили ему, что есть некие предпосылки [к раку легких], но точного подтверждения еще никакого нет, диагноза точного нет, он только сдает анализы и проходит обследование. Никто еще не знает, что у него», — заявил он. В мае того же года диагноз подтвердился.

Борис Клюев родился в Москве 13 июля 1944 года. После окончания школы поступил в Театральное училище им. Щепкина. Учась на четвертом курсе, стал подрабатывать в массовке спектаклей Малого театра и после окончания училища получил приглашение в этот театр.

За годы работы в Малом театре Борис Клюев сыграл более семидесяти ролей. Среди постановок с его участием — «Гроза», «Без вины виноватые», «Горе от ума», «Сирано де Бержерак», «Король Лир», «Горячее сердце», «Царь Иоанн Грозный», «Делец», «Корсиканка», «Волки и овцы», «Последняя жертва».

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В кино Борис Клюев начал сниматься в 1968 году, еще будучи студентом. Он сыграл роль патрульного в фильме «Каратель». Затем ему предложили более серьезную роль — министра Временного правительства Василия Шульгина в фильме «Крушение империи».

Одной из самых знаменитых ролей Клюева в кино стала роль графа Рошфора в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Другой его популярной работой стал фильм «ТАСС уполномочен заявить…», где он исполнил роль шпиона Трианона. В начале 1980-х снялся в серии фильмов о Шерлоке Холмсе, сыграв Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика.

С начала 1990-х годов активно снимался в телесериалах, среди которых «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого», «Каменская 2», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Самой известной ролью Клюева в сериалах стала роль Николая Петровича Воронина в ситкоме «Воронины».

До последнего дня Клюев был преподавателем актерского мастерства в Щепкинском училище, руководил двумя курсами, а также заведовал кафедрой мастерства актера. Являлся членом правления Гильдии актеров кино России.

Осенью 2002 года Клюеву присвоили звание народного артиста России. Ранее он получил звание заслуженного артиста РСФСР. Актер неоднократно поощрялся государственными наградами, включая орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почета и орден Дружбы. За роль в сериале «Воронины» он удостоился премии ТЭФИ.

Авторы: Любовь Порываева, Михаил Юшков, Георгий Тадтаев
Теги: актер, умер
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