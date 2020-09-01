Умер актер Борис Клюев

В 2018-м у артиста диагностировали рак легких. До последнего дня он преподавал в Щепкинском училище и заведовал кафедрой. Клюев получил известность благодаря ролям в картинах о Шерлоке Холмсе, трех мушкетерах и ситкоме «Воронины»

Борис Клюев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

На 77-м году жизни умер народный артист России Борис Клюев. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Малого театра.

«Борис Владимирович, к сожалению, умер после болезни», — сообщили в театре.

В апреле 2018 года Клюев сообщил, что у него обнаружили болезнь легких. Актер назвал ситуацию «серьезной», но при этом рассказал, что в больницу не ложился. Директор народного артиста Елена Галанова тогда сообщила РБК, что госпитализация Клюеву не понадобилась.

Позднее режиссер Малого театра Владимир Бейлис сообщил РБК, что врачи подозревают рак легких у Клюева. «Врачи сообщили ему, что есть некие предпосылки [к раку легких], но точного подтверждения еще никакого нет, диагноза точного нет, он только сдает анализы и проходит обследование. Никто еще не знает, что у него», — заявил он. В мае того же года диагноз подтвердился.