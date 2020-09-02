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Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Клюева

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Бориса Клюева, который умер 1 сентября на 77-м году жизни. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Клюев был «хранителем легендарных традиций» отечественного театра и кино. «Его уважали коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство и преданность избранному делу, за открытость и удивительное, неподражаемое чувство юмора», — говорится в телеграмме президента.

Он добавил, что артист оставил о себе добрую память в сердцах тех, кто знал актера и ценил его «щедрый, самобытный талант».

Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью Клюева
Общество
Борис Клюев

Актер Борис Клюев умер накануне вечером. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что причиной смерти стал рак легких. Болезнь диагностировали в 2018 году.

Прощание с народным артистом пройдет 4 сентября в Малом театре. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Борис Клюев играл роли графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» и шпиона Трианона в картине «ТАСС уполномочен заявить…», а также роль Майкрофта Холмса в серии фильмов о Шерлоке Холмсе. Самой известной ролью Клюева в сериалах стала роль Николая Петровича Воронина в ситкоме «Воронины».

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Теги: Владимир Путин, актер, соболезнования
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