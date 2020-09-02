Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Клюева

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Бориса Клюева, который умер 1 сентября на 77-м году жизни. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Клюев был «хранителем легендарных традиций» отечественного театра и кино. «Его уважали коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство и преданность избранному делу, за открытость и удивительное, неподражаемое чувство юмора», — говорится в телеграмме президента.

Он добавил, что артист оставил о себе добрую память в сердцах тех, кто знал актера и ценил его «щедрый, самобытный талант».

Актер Борис Клюев умер накануне вечером. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что причиной смерти стал рак легких. Болезнь диагностировали в 2018 году.