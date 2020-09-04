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В Москве началось прощание с актером Борисом Клюевым

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народным артистом России Борисом Клюевым, который умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

По его словам, в театр пришли десятки людей, чтобы проститься с артистом. Среди них коллеги и поклонники его творчества.

Клюев умер вечером 1 сентября. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что причиной смерти стал рак легких, который диагностировали в 2018 году. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста. Он назвал Клюева «хранителем легендарных традиций» отечественного театра и кино.

Борис Клюев прославился ролями графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» и шпиона Трианона в картине «ТАСС уполномочен заявить…», а также ролью Майкрофта Холмса в серии фильмов о Шерлоке Холмсе. В последнее время он исполнял роль Николая Петровича Воронина в ситкоме «Воронины». Помимо этого, Клюев был одним из ведущих актеров Государственного академического Малого театра, в котором служил с 1969 года.

Теги: Москва, прощание, актер
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