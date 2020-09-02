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Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью Клюева

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актером Борисом Клюевым, который скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта на своем сайте.

«Сегодня на 77-м году ушел из жизни Борис Владимирович Клюев, заслуживший своим творчеством поистине народную любовь и признание. Это невосполнимая утрата для всего театрального сообщества и отечественного кинематографа», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что Клюев обладает уникальным талантом и трудолюбием. Кроме того, Любимова подчеркнула, что актер был успешен и на сцене, и в кино. По словам пресс-службы, зрителю он запомнила в таких ролях, как граф Рошфор, Майкрофт Холмс, Трианон.

«Его блестящая игра в отечественных сериалах была понятна зрителю и не оставляла никого равнодушным: неунывающие герои заряжали оптимизмом, а многие житейские фразы становились крылатыми», — добавили в пресс-службе.

В конце сообщения министр добавила, что выражает свои соболезнования семье и коллегам Клюева.

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Ночью 1 сентября пресс-служба Малого театра сообщила РБК о смерти актера Бориса Клюева из-за болезни. В 2018 году у него диагностировали рак легких. Артист отказался от госпитализации и до последнего дня преподавал в Щепкинском училище и заведовал кафедрой.

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Он сыграл графа Рошфора в картине «Д’Артаньян и три мушкетера», брата известного сыщика Майкрофта Холмса в серии фильмов про Шерлока Холмса и Николая Петровича Воронина в ситкоме «Воронины».

Роли Бориса Клюева

Теги: Ольга Любимова, Минкульт
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