Собянин сообщил о планах по удвоению московского метро

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о программе по «удвоению» Московского метрополитена. Соответствующее заявление глава города сделал в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По словам мэра, власти продолжат работы по развитию транспортной инфраструктуры в Москве и в ближайших регионах, в том числе в Московской области.

«Мы приняли решение об удвоении московского метро. Сегодня 70% этой программы уже принято, будем и дальше ее продвигать, для того чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми», — сказал Собянин.

Он также добавил, что сейчас идут работы над третьим и четвертым диаметром, создаются новые магистральные пути.