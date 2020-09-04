Общество , 04 сен, 15:14
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Собянин сообщил о планах по удвоению московского метро
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о программе по «удвоению» Московского метрополитена. Соответствующее заявление глава города сделал в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
По словам мэра, власти продолжат работы по развитию транспортной инфраструктуры в Москве и в ближайших регионах, в том числе в Московской области.
«Мы приняли решение об удвоении московского метро. Сегодня 70% этой программы уже принято, будем и дальше ее продвигать, для того чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми», — сказал Собянин.
Он также добавил, что сейчас идут работы над третьим и четвертым диаметром, создаются новые магистральные пути.