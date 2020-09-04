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Пандемия коронавируса ,  
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Минск заявил о зависящем от Москвы решении по открытию границ

Международный аэропорт Минска, Белоруссия
Международный аэропорт Минска, Белоруссия (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Решение вопроса об открытии транспортного сообщения между Россией и Белоруссией полностью зависит от Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

«Белоруссия готова открыть транспортное сообщение с Россией, решение вопроса зависит от Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников сообщил газете «Известия», что Россия готовится снять ограничения на пересечение границы с Белоруссией и возобновить авиасообщение в ближайшее время.

Зампред комитета Виктор Водолацкий добавил, что решение об открытии российско-белорусской границы может быть принято во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву в течение ближайших двух недель.

О том, что президент Владимир Путин встретится с белорусским коллегой в Москве, в Кремле сообщили 30 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 31 августа говорил, что встреча глав государств может состояться в течение двух недель.

Минск и Москва договорились о восстановлении транспортного сообщения
Общество
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Ранее, 1 сентября, власти России и Белоруссии договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения между двумя странами.

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Ограничения на передвижение людей через российско-белорусскую границу были введены 16 марта. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился частично закрыть границу с Белоруссией из-за угрозы распространения коронавируса. С 30 марта движение через границу с Белоруссией было практически полностью закрыто.

В ответ на предпринятые Россией меры Александр Лукашенко заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса», поскольку, по его мнению, закрытие границ не является целесообразным для борьбы с инфекцией.

Теги: Госдума, Россия, Белоруссия, границы, новости
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