Минск заявил о зависящем от Москвы решении по открытию границ

Международный аэропорт Минска, Белоруссия (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Решение вопроса об открытии транспортного сообщения между Россией и Белоруссией полностью зависит от Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

«Белоруссия готова открыть транспортное сообщение с Россией, решение вопроса зависит от Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников сообщил газете «Известия», что Россия готовится снять ограничения на пересечение границы с Белоруссией и возобновить авиасообщение в ближайшее время.

Зампред комитета Виктор Водолацкий добавил, что решение об открытии российско-белорусской границы может быть принято во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву в течение ближайших двух недель.

О том, что президент Владимир Путин встретится с белорусским коллегой в Москве, в Кремле сообщили 30 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 31 августа говорил, что встреча глав государств может состояться в течение двух недель.